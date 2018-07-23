Климпуш-Цинцадзе называет "смешными" вероятные санкции РФ против Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не драматизирует ситуацию в связи с ввероятным введением российских санкций против Украины.

"Одной санкцией больше - одной меньше… Россия выглядит просто смешно. Какие санкции против страны, ставшей жертвой ее агрессии?" - сказала она в ходе открытия первого Национального оборонного хакатона по вопросам сферы безопасности и обороны Украины в понедельник в Киеве.

Вице-премьер расценила вероятные санкции как "реакцию (РФ) на свое бессилие".

"Единство западного мира с Украиной продолжается. Это единство и ответ на действия России вынуждают ее нервничать. РФ многие годы, по сути, продолжает атаку против суверенной, независимой страны, нарушает все международные правила", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

На днях российские СМИ сообщили, что РФ готовит санкционный список против нескольких сотен физических и порядка ста юридических лиц Украины.