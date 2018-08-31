Комитет ЕП рассмотрел доклад о выполнении Украиной соглашения об ассоциации

Комитет Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам впервые на заседании рассмотрел проект доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕП.

Сообщается, что доклад подготовил немецкий евродепутат Михаэль Галер, а на заседании комитета основные тезисы представлял эксперт и научный сотрудник "Колледжа Европа" Андрей Тюшка. По его словам, выполнение отдельных положений Соглашения сталкивается с негативными факторами, однако в целом наблюдается прогресс во многих сферах.

По мнению Тюшки, в Украине не все реформы реализуются стабильно, некоторые вообще могут отменить. К последним он отнес децентрализацию, которая может быть приостановлена в связи с будущими выборами.

Также в проекте доклада говорится о том, что судебная система Украины остается неэффективной, коррумпированной и политизированной. Кроме того, в Европарламенте указывают на проблему вмешательства генпрокурора Юрия Луценко в антикоррупционные дела. Также евродепутаты настаивают на независимости главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор доклада добавил, что обеспокоен вероятным негативным влиянием предвыборной кампании в имплементацию Соглашения об ассоциации.

"Мы видим, что интерес четырехлетней давности значительно снизился в связи с коррупцией и повседневными трудностями в Украине. Прогресс от реформ пока не имеет положительного эффекта на жизнь людей", - отметил Галер.

До 11 сентября в проект доклада могут внести поправки.