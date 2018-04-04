Комитет рекомендовал Раде принять президентский законопроект о нацбезопасности

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны принял постановление, которое предоставляет возможность уже завтра рассмотреть законопроект президента Украины о национальной безопасности. Об этом в Facebook сообщила нардеп Ирина Фриз. "Итак, хорошая новость ко дню основания НАТО. Комитет по нацбезопасности принял постановление, которое предоставляет возможность уже завтра рассмотреть законопроект президента Украины о национальной безопасности", - написала она.

"Правку о правовом стате СБУ и осуществлении парламентского контроля над правоохранительными органами со специальными полномочиями под стенограмму будет вносить докладчик от имени главы государства как субъекта законодательной инициативы во время заседания в четверг", - добавила Фриз.

Ранее глава парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная рада может рассмотреть законопроект "О национальной безопасности" в четверг, 5 апреля. "После реформы парламента (голосование запланировано на четверг, - ред.) предлагается рассмотреть вопрос национальной безопасности и обороны", - сообщал Парубий.

