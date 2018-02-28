Конституционная комиссия должна провести публичное обсуждение предложения по крымскотатарской автономии - Порошенко

Конституционная комиссия обсудит предложения рабочей группы о наработках изменений в Основной закон Украины по вопросу крымскотатарской национальной автономии, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я не вижу предложения рабочей группы, они должны быть утверждены конституционной комиссией… Я обращусь к конституционной комиссии, чтобы она провела публичное обсуждение предложений рабочей группы", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о предоставлении Крыму статуса крымскотатарской национальной автономии.

"И как только будет найден окончательный вариант, как я и обещал, вопрос о национальной или национально-культурной автономии, внесение изменений в Конституцию будет инициировано перед Верховной Радой и я очень надеюсь, что Верховная Рада поддержит это предложение", - добавил глава Украинского государства.