Консул Украины в Гамбурге отстранен от служебных обязанностей на время проверки

Консул Украины в Гамбурге (Германия) Василий Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"МИД Украины однозначно осуждает все проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации, как в обществе, так и в МИД. На данный момент консул в Гамбурге отстранен от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", - рассказала М.Беца в понедельник.

Спикер МИД добавила, что по данному инциденту сразу же было начато дисциплинарное производство.

"На данный момент мы разбираемся во всех деталях", - отметила М.Беца.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что открыто дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге В.Марушинца из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях.

"Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – написал глава МИД в Твиттере.