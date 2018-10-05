Координатор ОБСЕ не смог посетить всех заложников в ОРДЛО - Денисова

Координатор ОБСЕ Тони Фриш не смог посетить на востоке Украины всех заключенных из списка украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после рабочей встречи с координатором ОБСЕ.

По ее словам, стороны обсудили результаты визитов Фриша к заключенным на востоке Украины.

"Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", - отметила она.

По словам Денисовой, оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" попросила Тони Фриша посетить заключенных, которые удерживаются в Украине, и передала ему список этих лиц.

"Договорились, что когда я с ним ознакомлюсь, мой офис проверит местонахождение каждого. Обсудили вопросы обмена осужденных, содержащихся в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые были заключены до начала вооруженного конфликта со стороны России", - сообщила омбудсмен и добавила, что ее офис "ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, которые желают отбывать наказание на территории, подконтрольной Украине".

"У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс", - подчеркнула она.