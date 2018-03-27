Корчак рассчитывает на избрание нового главы НАПК на ближайшем заседании

Действующий глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак рассчитывает на избрание нового главы агентства на внеочередном заседании. Об этом Корчак сообщила в своем Facebook. "В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый глава Национального агентства", - заявила Корчак.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата Корчак в первом полугодии 2017 была на уровне 100 тыс. гривен в месяц против 143,6 тыс. гривен в 2016 году. Премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25% до 200% должностного оклада в июне до 450% в декабре 2016 года. В июле 2016 Корчак начислили 165,5 тыс. гривен премии. В среднем ее премия составляла 49,3 тыс. гривен в месяц.

