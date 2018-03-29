Красный Крест передал на Донбасс 118 тонн гуманитарной помощи

Миссия Международного комитета Красного Креста вчера, 28 марта 2018 года, доставила на оккупированный Донбасс 118 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на оккупированную часть Украины поехало девять грузовиков. "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - отметили в Госпогранслужбе.

