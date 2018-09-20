Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о выходе из Конституционной комиссии. Об этом 20 сентября он рассказал в комментарии LB.ua.

"Я написал заявление о выходе из состава Конституционной комиссии, поскольку она фактически не работает. Сегодня это формальный орган", - заявил Кравчук.

По словам политика, законопроект президента Украины Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины не обсуждался в рамках комиссии.

Кравчук подчеркнул, что последние предложения об изменениях в Конституцию не были вынесены на рассмотрение этого органа.

"А это крайне важный вопрос. Документ, поданный президентом в парламент, не был предоставлен нам, не выносился на обсуждение. Поэтому я подумал и решил, что такое избирательное отношение к Конституционной комиссии недопустимо", - добавил он.

31 марта 2015 года Порошенко подписал указ о персональном составе Конституционной комиссии. По материалам "Гордон".