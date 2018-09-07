Кремль не хочет контактов Путина и Порошенко после смерти Захарченко

В Кремле заявили, что после убийства главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко не рассматривают каких-либо возможностей встречи президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока нет темы для контактов. Как раз после событий (убийства Захарченко) перспектив для контактов становится гораздо меньше", - сказал спикер Кремля.

Он добавил, что у Путина уже "предупреждали, что эти события имеют весьма негативные последствия".

Отметим, что в России еще до убийства главаря террористов Александра Захарченко откидали возможность встречи глав нормандской четверки, говоря, что это "несвоевременно".

Последний личный контакт Порошенко и Путина состоялся в июне этого года, когда президенты договорились о допуске омбудсменов к арестованным гражданам в обеих странах. Однако тогда представителя Украины Людмилу Денисову не пустили к украинским заключенным и договоренность была сорвана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что после убийства Захарченко не может идти речи о встрече государств в "нормандском формате". "В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в "нормандском формате", как этого хотят многие наши европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать", - заявил Лавров.

В свою очередь представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул тот факт, что смерть боевика не должна стать причиной срыва Минских договоренностей и эскалации боевых действий в Донбассе. По материалам: ТАСС, Зеркало недели. Украина