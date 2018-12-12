Кремль отреагировал на заявление Порошенко о войне с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с трактовкой президента Украины Петра Порошенко, которую он дал инциденту в Керченском проливе

Песков прокомментировал заявление Порошенко, который назвал актом агрессии и войной захват украинских кораблей в Азовском море, передает "ДС" со ссылкой на "ФОКУС".

"Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", - заявил журналистам Песков.

Он отметил, что власти Украины используют Россию в образе врага якобы для достижения внутриполитических целей.

"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей", - сказал Песков.

После реплики одного из украинских журналистов о том, что украинские моряки выполняли приказ, Песков сказал, что это сейчас выясняет следствие.

"По сути, то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что это был целенаправленный приказ нарушить государственную границу Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

Напомним, Петр Порошенко заявил в интервью изданию Fox News, что вооруженное нападение российских кораблей на суда ВМС Украины близ Керченского пролива - не "инцидент" или "кризис", а война. По материалам DsNews