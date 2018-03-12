Крымские татары не будут принимать участие в выборах президента РФ 18 марта – Чубаров

Крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах президента РФ 18 марта, которые будут проводиться российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму, говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа.

"(…)крымские татары не будут принимать участие в незаконных выборах 18 марта 2018 года, которые будут проводить российские оккупанты во временно оккупированном Крыму", - отмечается в обращении Меджлиса, текст которого обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Меджлиса крымскотатарского народа, член фракции БПП Рефат Чубаров.

Меджлис заявил, что проведение выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма незаконно, соответственно, "граждане, которые будут принимать непосредственно участие в их подготовке и проведении, будут считаться теми, кто нарушил действующее законодательство Украины".

Меджлис сообщил также о давлении и угрозах в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принуждения к участию в незаконных выборах.

"В то же время, Меджлис крымскотатарского народа, находясь в постоянный и тесном взаимодействии с соотечественниками, проживающими во всех городах и районах Крыма, отмечает, что абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов", - говорится в обращении.