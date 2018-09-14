Кучма считает, что Киеву нужно "громко кричать" о недопустимости проведения выборов в ОРДЛО, в том числе и на переговорах в "Нормандском формате"

Если цивилизованный мир, и в частности страны "Нормандского формата" (Германия, Франция, Украина, Россия), согласятся на проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, это легализирует власть, которая сейчас существует в так называемых "ЛНР" и "ДНР", заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Это (выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей - ИФ) грубое нарушение. Если мир, "Нормандский формат" согласится на это, то мы просто легализируем ту власть, которая есть до сегодняшнего дня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал он журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Л.Кучма подчеркнул, что такие выборы допустить нельзя.

Кроме того, он заявил о необходимость очередных переговоров в "Нормандском формате", и украинской стороне "нужно более громко об этом кричать".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что организация выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", назначенных на ноябрь, нелегитимна, так как исходя из логики Минских соглашений, эти территориальные единицы не должны существовать, а вместо них должны быть выбраны мэры и главы областных администраций после достижения безопасности в данном регионе.