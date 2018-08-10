Кучма: Украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти нужно уделять внимание этому региону

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма призывает власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни на Донбассе и не питает надежд на счет того, что РФ добровольно выведет силы с этого региона.

"России не нужен Донбасс, она вкладывает большие средства, но что она получит? Там просто разрушенная территория, заводов практически нет, социальная инфраструктура уничтожена, им это не надо. Но им надо через Донбасс оказывать влияние на Украину. Им надо, чтобы нас вообще не стало. Но мы этого, конечно же, не допустим, однозначно", - сказал Л.Кучма в интервью по случаю своего 80-летнего юбилея телеканалу ICTV в четверг.

Он подчеркнул, что "украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону". "Чтобы люди на подконтрольных нам территориях понимали, что они наши, чтобы мы уже сейчас начали ремонт дорог и школ. Вопрос блокады с нашей стороны - это абсолютный абсурд. Кого мы блокируем? Людей, которые приезжают за продуктами, чтобы прокормить семью?", - отметил Л.Кучма.

Говоря о состоянии выполнения Минских соглашений, второй президент подчеркнул, что порядок пунктов в документе не отвечает реальному порядку действий, которые необходимо сделать. "Это - мир, полное прекращение боевых действий. Но на невыполнении первого пункта (прекращение огня и полный отвод сил и вооружения) и остановились", - сказал Л.Кучма.