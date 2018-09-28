Кучма заявил о намерении покинуть ТКГ, когда достигнет критического возраста

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) заявляет, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ ) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что работает в ТКГ на общественных началах.