Лазаренко не дал согласия на закрытие производств к нему по сроку давности

Генеральная прокуратура Украины еще не получила от бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко ходатайство о закрытии по сроку давности уголовных производств к нему, в которых он подозревается в завладении госимуществом и других коррупционных преступлениях. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре.

"Закрытие по срокам давности осуществляется судом. Ходатайство в суд направляется прокурором, если подозреваемый не возражает против этого. Такой согласия подозреваемого в настоящее время не имеет", - сказали в прокуратуре.

В Генпрокуратуре отметили, что речь идет о закрытии уголовных производств в отношении Лазаренко, в которых он подозревается в завладении государственным имуществом и других коррупционных преступлениях, исключительно по основаниям истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Как ранее сообщал УНН, уголовное производство в отношении бывшего премьер- министра Украины Павла Лазаренко остановлено, но сейчас принимаются меры для ознакомления его с обновленной подозрением и требованиями процедуры специального судопроизводства.

Недавно Генеральный прокурор заявил, что США в этом году должны вернуть 170 млн долл. конфискованных средств бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

Напомним, ранее в ГПУ сообщали, что ожидают решения суда по гражданскому делу по Лазаренко до конца 2017 года.

В 2016 году в ГПУ также заявляли, что Украина надеется получить 280 млн долларов, которые незаконно вывел за границу экс-премьер-министр Павел Лазаренко. По материалам УНН.