Лілія Гриневич: Терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць

Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО), що наразі відповідальний за експертизу підручників та їх закупівлю, буде реорганізований у зв'язку з порушенням термінів друку підручників.

Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні, 29 серпня 2018 року, під час виступу на засіданні Уряду, повідомляє прес- служба МОН.

Реорганізація передбачатиме зміну структури та повноважень Інституту - передачу експертизи підручників іншій установі, а також оновлення штату працівників ІМЗО.

Міністр зазначила, що від початку цьогорічний друк підручників мав низку ризиків, оскільки зараз друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай - понад 18 млн примірників та одразу три лінійки підручників: для 1, 5 та 10 класів.

Загалом, за словами Лілії Гриневич, терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць.

При цьому підручники з усіх предметів 1, 5, 10 класів будуть розміщені на сайті МОН та ІМЗО до 1 вересня.

Через порушення термінів розвезення підручників МОН працює над комплексною зміною експертизи, процедури закупівлі та розподілом повноважень у цій сфері. Також, планує провести реорганізацію ІМЗО.

"Аудит я вже призначила на 4 вересня-5 жовтня. За його результатами відбудеться реорганізація, що передбачатиме звільнення усіх співробітників та проведення повторних конкурсів на посади", - пояснила Гриневич.

Будуть встановлені нові правила експертизи.