Линию разграничения на Донбассе в 2017 году пересекли 11,5 млн раз

В прошлом 2017 году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз, проинформировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"В целом за 2017 год около 11,5 млн наших граждан пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей... Юридическая помощь была предоставлена 36 тысячам нашим гражданам, почти 89 тысяч человек обратились в службу занятости", - сказал Г.Тука в среду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на первом месте для переселенцев остаётся проблема жилья, на втором -получение медицинских услуг и на третьем -вопросы, связанные с работой.

Г.Тука отметил, что почти 30 тысяч переселенцев, обратившись в соответствующие государственные службы, нашли работу.

Замминистра добавил, что болезненным вопросам для переселенцев и для людей, проживающих на оккупированных территориях, является документооборот, получение документов, справок и разрешений.

Также он рассказал, что для обеспечения оперативного обеспечения документами на территориях, приближенных к линии соприкосновения, закуплено оборудование для изготовления документов. "Важно, что приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территории, приближенных к линии соприкосновения. Для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить украинский легальный документ, не продвигаясь в глубь территории, не ожидая несколько месяцев в очереди. Такое оборудование передано, я надеюсь, в этом месяце или в феврале оно начнет работать", - рассказал Г.Тука.