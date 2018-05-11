Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал новые представления на снятие неприкосновенности с нардепов. Об этом он сообщил, выступая в Остроге Ровенской области. "Сейчас у меня на столе еще три представления, которые я подпишу в ближайшую неделю и, конечно, буду доказывать в парламентском зале необходимость снятия депутатской неприкосновенности", - заявил он.

Ранее Луценко заявлял, что у него есть 5 материалов в отношении действующих народных депутатов, но он отмечал, что это не означает, что все 5 дойдут до Верховной рады. Отметим, источники РБК-Украина в парламенте сообщали, что ГПУ может внести в Верховную раду Украины представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

