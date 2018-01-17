Луценко анонсировал спецконфискацию еще 3 млрд гривен средств Януковича

В первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. "Мы планируем еще три миллиарда гривен также спецконфисковать в первой половине этого года", - заявил Луценко. Генпрокурор отметил, что пока не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия. Напомним, ранее Луценко сообщал, что в начале 2018 года будет проведена спецконфискация еще 5 млрд гривен экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. "У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства и не смог донести их до людей. Обязательно будет этот закон", - заявлял он.

