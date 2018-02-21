Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется на создание Государственного бюро расследований до конца года. Об этом он заявил в ходе брифинга.

По словам Луценко, ключевым элементом реформы ГПУ было изменение ее функций, в частности, разведение функций досудебного следствия и прокурорского надзора за ним.

"Конечно это осложняется тем, что Государственное бюро расследований, которое должно взять на себя функции следствия в большинстве наших производств так и не создано. Тем не менее, хочу прямо сказать, никто этой нормы закона не изменит. Мы вынуждены будем еще много месяцев до создания и полноценного функционирования Госбюро расследований работать в достаточно сложных условиях, когда процессуальные руководители часто будут исполнять и следственные функции. Но только следствие по особо важным делам в полном смысле этого слова будут выполняться в стенах Генпрокуратуры, остальные дела будут направляться по подследственности пока что в МВД, СБУ, ГФС, позже после создания, надеюсь до конца года это произойдет, в ГБР", - заявил Луценко.

Напомним, ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что Государственное бюро расследований может начать работу в июле-августе.