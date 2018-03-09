Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, сообщил "112.Украина".

"В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в этом на 100%", – говорится в сообщении на сайте канала в ночь на пятницу.

Как сообщил М.Гай, В.Рубан был задержан в 9.15 на пункте "Майорск" пограничниками, когда пытался перевезти арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - написал М.Гай на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем, Ю.Луценко в комментарии к посту написал: "Никаких освобождений не будет".

Кроме того, 8 марта по месту жительства супруги В.Рубана был проведен обыск.

"Искали какие-то рукописи и средства связи", – сказано в сообщении.