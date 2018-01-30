Луценко пообещал указать в декларации расходы на отдых на Сейшельских островах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что по-настоящему может отдохнуть только за границей, к тому же это позволяет его семейный бюджет.

Об этом он сообщил украинским журналистам сегодня в Брюсселе.

По его словам, он отдыхал на Сейшельских островах семь дней. "Все указанные в декларации суммы соответствуют реалиям. Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, и который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили на наши потребности там, также будут указаны в декларации примерно в марте-апреле", - отметил Луценко.

При этом он отметил, что "никаких излишеств там не было". "К сожалению, так случилось, что реально отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за границей. Мой сын, который платит все налоги и который является волонтером своей родной 55-й запорожской бригады, может позволить себе помочь нам получить этот отдых перед тяжелым годом. Обратите внимание на мою декларацию и наличие денежных средств моей семьи - она позволяет такие вещи", - сказал Луценко.

"При этом я считаю, что отдых не был чрезмерностью и укладывается в то, что себе позволяет средний класс. Кстати, там я встретил много украинцев", - добавил генпрокурор.