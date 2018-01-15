Луценко придет в парламентский комитет отчитываться о спецконфискацию 17 января

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича на заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне 17 января. Об этом в twiter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", - говорится в сообщении.

Напомним, начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ не может расследовать факт утечки информации о конфискации 1,5 млрд долларов "денег Януковича".

Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 января 2018 г.