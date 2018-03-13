Луценко: Рубан планировал теракт, контактируя с главарем боевиков так называемой "ДНР" Александром Захарченко

Задержанный с большим арсеналом оружия и боприпасов Владимир Рубан планировал теракт, контактируя с главарем боевиков так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Zik, подчеркнув, что следствие располагает соответствующими доказательствами.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым управляет Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", затем автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан, едет дальше. Дальше, все видели его задержание", - рассказал он.

Также Луценко добавил, что "у нас есть доказательства того, это изложено в аудио, о том, что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт.

В то же время, комментируя расхождения калибров минометов и мин в автомобиле Рубана, генпрокурор отметил, что задержанный вез на подконтрольную территорию не первую партию оружия, предназначенного для совершения теракта.

По словам Луценко, первая партия оружия была завезена под контролем СБУ и военной прокуратуры.

Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.

Отметим, что на суде по избранию меры пресечения присутствовала и Савченко, которая заявляла о поддержке Рубана.

После задержания глава СБУ Василий Грицак раскрыл подробности об огромном арсенале оружия и боеприпасов, которые перевозил Рубан из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.