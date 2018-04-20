Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, когда подпишет новые представления на народных депутатов. Об этом он рассказал в ходе рабочего визита в Одессу. Так, Луценко подтвердил наличие новых представлений на нардепов. По словам главы ГПУ, сейчас их 5, вместе с тем, он отметил, что не факт, что все 5 будут переданы в Верховную раду. "Я действительно подтверждаю, что у меня на столе есть 5 материалов в отношении действующих народных депутатов, но это не означает, что все 5 дойдут до Верховной рады. Моя задача действовать объективно и беспристрастно. Кроме того, должно быть достаточно доказательств. Один материал поступил из НАБУ, 4 - из различных подразделений Генпрокуратуры. Думаю, что в свое время, когда юристы сделают текущие выводы о готовности материалов, я их подпишу. Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть уйдет в Верховную раду, но кто конкретно и сколько узнаем думаю, что скоро, максимум месяц", - заявил он. Кроме того, Луценко заявил, что вчера произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры по двум из 5 заявленных материалов. "Я давно держусь за правило объявлять представления только тогда, когда их подписываю. Вчера, к сожалению, произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры, потому два дела из этих материалов, два представления, готовились в Днепропетровской прокуратуре", - добавил он. Напомним, вчера, 19 апреля 2018 года, Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Позже источники РБК-Украина в парламенте сообщили, что ГПУ может внести в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

