Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко удовлетворен работой прокурора, поддерживающего обвинение в суде по госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, отмечает объективность и состязательность процесса.

"Я полностью удовлетворен работой военного прокурора в процессе – он четко и последовательно идет по обвинительному акту, а защита агрессивно, часто демагогично отвлекает процесс на что угодно, кроме выяснения обстоятельств и причин подписания письма Януковичем", - сказал генпрокурор в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, не выглядит ли позиция защиты в этом процессе более наступательной.

По словам Ю.Луценко, защите даны возможности для обеспечения прав В.Януковича, что свидетельствует об объективности и состязательности судебного следствия.

"Они (адвокаты) говорят о том, что было в Крыму, что было на Майдане, что было до Майдана, как развивались переговоры между Януковичем и лидерами Майдана, – какое это имеет отношение, собственно, к письму, которым экс-президент призвал другое государство оккупировать нашу страну?!... И это разительно отличается от того, как слушались дела при президентстве самого Януковича. Это действительно открытый, состязательный и объективный процесс, в котором решение примет только суд. В западных странах судья прерывал бы любые отступления от сути обвинительного акта. Но, тем не менее, я просто счастлив, что процесс идет вот так", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что состязательность и открытость судебного рассмотрения "может стать новым стандартом, и никто другой при смене власти демократическим путем уже не сможет снизить этот стандарт".

Ю.Луценко не стал прогнозировать, когда можно ожидать решения суда, подчеркнув, что темпы судебного следствия и ход процесса находятся к компетенции председательствующего судьи.

28 ноября 2016 года генпрокурор сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства). 4 мая 2017 года Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело по обвинению В.Януковича в госизмене.

Прокурором в деле является Руслан Кравченко.