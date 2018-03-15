Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в Верховную Раду", - написала она.

Сарган также опубликовала текст письма Луценко на имя спикера парламента Андрея Парубия. В нем генпрокурор сообщает, что направляет представления о даче Радой согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Ранее сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.