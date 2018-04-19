Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, передает "Радио Свобода". "У меня на столе пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), относительно снятия депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - заявил Луценко во время брифинга. Также Луценко добавил, что собранные прокуратурой документы являются достаточными для представления в Верховную раду на снятие неприкосновенности с нардепов. Остались юридические вопросы. "Юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, возможно, внести технические правки в сам текст", - уточнил Луценко. В то же время генпрокурор не сообщил, о каких именно депутатах идет речь. Напомним, Конституционный суд Украины рассматривает законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины.

