Лутковская обсудила с омбудсменом РФ права политзаключенных

В Женеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России - Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. Об этом сообщает глава секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко в Facebook.

"Только что в Женеве в Офисе ООН закончилась встреча двух уполномоченных, Украины и России, встреча длилась более двух часов", - написал он.

Крикливенко рассказал, что во время встречи Лутковская и Москалькова обсудили соблюдение прав осужденных до начала войны украинцев, которые по состоянию на март 2014-го находились в местах несвободы; политзаключенных, а также жертв торговли людьми, которых выманили для работы на территории РФ.