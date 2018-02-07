Лутковская забрала из ОРДО 20 заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в среду днем забрала еще 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе, сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

"Хорошие новости! Сегодня, 7 февраля 2018 в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта", - написал он на странице в Фейсбуке.

По его словам, передача лиц осуществлялась под наблюдением члена комитета Верховной Рады по правам человека Ирины Сусловой и представителей СММ ОБСЕ.

"Итак, уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области", - указал Б.Крикливенко.