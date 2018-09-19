Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

Львовский областной совет большинством голосов принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в решении Львовского облсовета, поддержанном на заседании 18 сентября 57 депутатами из 84.

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".