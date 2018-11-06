Ляшко сообщил, что его однопартиец Лозовой стал жертвой "валютных кидал"

Полиция Праги задержала нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, когда тот рассчитывался фальшивыми евро из Киева, отметил лидер партии Олег Ляшко.

Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой стал жертвой мошенничества с валютой. Об этом 5 ноября в Facebook сообщил лидер партии Олег Ляшко.

"Лозовой стал жертвой валютных кидал! В Праге во время вылета в Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников", - написал он.

По словам главы Радикальной партии, "валютных кидал" уже разыскивает украинская полиция, "потому что обменник исчез".

"Чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, ставшего жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", - заявил Ляшко.

Он призвал украинцев быть внимательными и осторожными при обмене денег. По материалам "Гордон"