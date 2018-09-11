Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что "антикоррупционные органы" готовят "фальсификацию" обвинения против него. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Перед президентскими выборами власть использует антикоррупционные органы для дискредитации политических оппонентов. Вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией - Порошенко лично дает указания фальсифицировать против меня обвинения", - написал Ляшко.

В НАБУ отказались комментировать информацию, готовит ли бюро представление на снятие неприкосновенности с Ляшко.

В ГПУ сказали, что будут комментировать, если соответствующее представление поступит от САП и НАБУ, потому что именно они готовят документ.

"Я же говорю, что этим занимается САП и НАБУ", - сказал корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. На замечание, что представление в парламент подает Генпрокуратура, Лысенко ответил: "Нет. Представление готовит кто? САП и НАБУ. Если оно будет подготовлено, то дальше уже по процедуре".

В САП также отказались комментировать информацию о возможном снятии неприкосновенности с Ляшко.