Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом сообщает агенство Interfax.ru со ссылкой на региональний общественный наблюдательный комитет.

Как сообщается, матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.

Также отмечается, что в гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.

Отметим, Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе к поджогам офисов "Русской общины Крыма" и бывшего представительства Партии регионов.

Сам Кольченко называл поджог двери офиса партии символическим жестом протеста и подчеркивал, что в здании никого не было.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.