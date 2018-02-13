Премьер Польши Матеуш Моравецкий поместил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в один ряд с теми, кто совершал величайшие преступления против еврейского народа.

Об этом он заявил в ходе лекции в городе Холм, посвященной польско- еврейским отношениям.

"У нас почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями, этого нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире", - заявил Моравецкий.Также он акцентировал на том, что Польша никогда не выгоняла евреев, а во времена нацизма Польша помогала им больше всего.

"Первым крупным преступным актом против евреев, который в еврейской историографии часто приравнивается к Холокосту, было восстание Хмельницкого. Очевидно, что тогда доходило до страшных преступлений, историки говорят про 100 000 убитых евреев", - сказал Моравецкий.

Он рассказал эпизод с осадой Львова, когда Хмельницкий в обмен на выдачу евреев обещал отступить от города: "Львов отказал, сказал, что не отдаст еврейских братьев и не отдал".

Польский премьер также рассказал о своей недавней поездке в Торунь: "Один из тамошних раввинов представил свой взгляд на историю. Он говорил о трех преступниках на "х" - Гитлер, Гиммлер и Хмельницкий (по-польски Hitler, Himmler и Chmielnicki - ред.). Это герой для наших соседей, а для нас тот, кто фактически привел к первому упадку Речи Посполитой ".

Как известно, принятый недавно в Польше закон вводит наказание за заявления относительно вины польской нации или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта о Институт национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект о Институт национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.