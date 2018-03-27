Медведчук может быть причастен к деятельности Рубана и Савченко - Луценко

Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук может быть причастен к деятельности председателя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и нардепа Надежды Савченко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала ICTV.

По его словам, у ведомства действительно есть вопросы о деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды.

В частности, буквально за две недели до задержания Рубана и Савченко, правоохранители ликвидировали несколько антиукраинских притонов.

Злоумышленники, действуя за деньги и на заказ России, организовывали подрывную деятельность на Днепропетровщине, Харьковщине, Львовщине, Киевской и Николаевской областях.

Группировки пытались вести именно политически подрывную, антиукраинскую, сепаратистскую, федералистическую деятельность.

"И это конечно вызывает интерес к центру таких действий. Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет г-н Медведчук. И мы этим занимаемся уже более тщательно год", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор пояснил, что вторая часть - "более серьезная".

"Это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности И Рубана, и Савченко. И мы изучаем их вероятные контакты", - подытожил Луценко.

Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.

12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.

Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти. 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.

В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко. Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.