Медведчук заявил, что не имеет отношения к реализации сжиженного газа и дело против Лещенко в суде выиграет

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в интервью каналу "112 Украина", которое вышло 25 августа, заявил, что не имеет отношения к реализации сжиженного газа и уверен, что выиграет дело в суде против нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко.

"По поводу обвинений гражданина Лещенко. Да, есть дело в суде. Я утверждаю и уверяю вас, я это дело выиграю, потому что оно не просто необоснованное - оно глупое и ограниченное. Во-первых, Лещенко не владеет вопросами поставок сжижженного газа в Украину. Во-вторых, он не понимает, что газ и все, что связано с трейдерской деятельностью, поставками и реализацией -оно все документально утверждается, более того - не в Украине. Ведь газ идет с РФ. Газ идет и эти транзакции проводят европейские, швейцарские, австрийские банки, где есть документы структур, которые эти акции проводят, и есть конечные бенефициары. Именно поэтому утверждения Лещенко, что видите ли СБУ мне в этом помогала, являются глупыми и наивными... Естественно, я это дело виграю. Я не имею отношения к реализации сжиженного газа, это я твердо утверждаю и несу ответственность за свои слова, как и те структуры, собственность которых является активами моей семьи", - заявил Медведчук.

Он также заявил, что не имеет отношения к реализации дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Медведчук отметил, что бизнесом не владеет, но управляет им, а активы принадлежат семье.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что "семья - это он и жена".

26 августа 2017 года Лещенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко является "украинской крышей" Медведчука и при помощи президента бизнесмен украл у украинцев "прямо из кармана 5 грн на каждом литре сжиженного газа".

30 августа главред издания "Новое время" Виталий Сыч сообщил, что цены на газ для автомобилей поднялись из-за действий СБУ, которая зачистила рынок сжиженного газа в интересах фирм, связанных с Медведчуком.

Глава СБУ Василий Грицак поручил выяснить все подробности расследований, инициированных в отношении газотрейдеров.

Порошенко заявил, что Украина должна избавиться от зависимости от российского сжиженного газа, а воспользовавшиеся монопольным положением на рынке поставщики газа будут оштрафованы.

13 сентября 2017 года Лещенко сообщил, что Медведчук подал на него в суд.

По материалам издания "Гордон".