Мэр Херсона и глава ОГА не приехали на заседание ВСК по Гандзюк

Мэр Херсона Владимир Миколаенко и глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев не приехали на заседание временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил в четверг глава ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Он напомнил, что на первом заседании члены комиссии решили пригласить целый ряд лиц, в том числе председателя Херсонской областной государственной администрации, херсонского городского председателя, главу Херсонского облсовета, представителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национальной полиции.

"Господина Гордеева нет, нет городского председателя. Очень интересная история, потому что вчера все были готовы приехать, но сегодня они не явились", - сказал он. Береза добавил, что они сослались на необходимость решить критическую ситуацию с отоплением в Херсоне.

Также не пришла адвокат Евгения Закревская.

"Приглашение в силе, и мы надеемся, что она явится, потому что только сотрудничая можно чего-то достичь. Игнорированием или бойкотом она не сможет помочь ни нашей работе, ни установления вопроса, все ли было сделано, чтобы раскрыть дело Екатерины Гандзюк", - сказал он.

Напомним, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз и перенесла многочисленные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.

4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о шести лицах, которые подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Пятеро - это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени.

Шестой человек - вероятный посредник между исполнителями и заказчиками убийства - Игорь Павловский.

Кто заказал нападение на Гандзюк, пока не известно. По материалам LB.ua