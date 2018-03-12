Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на позитивные сдвиги в минском процессе после того, как завершатся президентские выборы в России.

Прежде, чем обсуждать вопрос о частичной отмене введенных против России санкций, следует сделать "хотя бы пару качественно важных шагов" в реализации минских договоренностей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 12 марта.

К числу таких "качественно важных шагов" канцлер ФРГ отнесла и миссию "голубых касок", которую, подчеркнула она, в принципе поддерживают обе стороны - и Украина, и Россия. О мандате для такой миссии, указала Меркель, уже несколько месяцев идут переговоры в Совете Безопасности ООН, но желаемого результата пока не достигнуто.

Ангела Меркель напомнила также о постоянных нарушениях режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины.

"С момента заключения минских договоренностей я жду того дня, - заявила она, - когда будет хотя бы в течение десяти дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей".

Канцлер Германии надеется, что после намеченных на 18 марта президентских выборов в России ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественных сдвигов в минском процессе.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены экономических санкций против России.