Меркель посетит Украину в начале ноября

Канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину в начале ноября текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Этой осенью, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом", - сказал П.Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве, говоря о развитии минского переговорного процесса и необходимости введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялось два телефонных разговора с А.Меркель. "Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая Нормандский формат и перспективы разворачивания – и это наша ключевая задача - миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", - подчеркнул глава украинского государства.

П.Порошенко отметил, что в настоящее время это является единственным путем создания безопасностной составляющей минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.