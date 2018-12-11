Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным призвала освободить украинских моряков.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель также подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел. Читайте также: Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября предприняли агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России