МИД: 15 моряков судна "Free Neptune" вернулись в Украину после более чем полутора лет пребывания в Омане

Полтора десятка украинцев - членов экипажа судна "Free Neptune" спустя более чем полтора года пребывания на борту этого судна в Султанате Оман из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы, вернулись в Украину, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

"15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину. Путь домой продолжительностью более полутора лет сопровождался активными переговорами с судовладельцем, портовыми властями и правоохранительными органами Омана. Ожидаемое становится возможным при условии четких комплексных действий дипломатов, адвоката и осознания своей ответственности судовладельцем", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник утром на странице департамента в соцсети "Фейсбук".

При этом украинские дипломаты отмечают, что одна из причин такой ситуации - недостаточная осведомленность об истории судовладельца, а также о правах и обязанностях сторон в соответствии с заключенным контрактом.

"Помощником для моряков послужит открытый МИД совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины в Одессе Морской информационный центр. Открыть такой центр также планируем в Херсоне", - сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.