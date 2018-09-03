МИД Франции заявляет о необходимости сохранения встреч "нормандского формата" после гибели Захарченко

Убийство главы "ДНР" Александра Захарченко не отменяет необходимость выполнения минских договоренностей и проведения встреч в "нормандском формате", говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

"Последние события на востоке Украины не ставят под сомнение обязательства сторон в отношении минских договоренностей", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что, несмотря на ситуацию, связанную с гибелью А.Захарченко, сохраняется "целесообразность встреч в "нормандском формате" между Германией, Францией, Россией и Украиной".

А.Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". В воскресенье он был похоронен на кладбище "Южном".