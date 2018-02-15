МИД передает в суд ООН документ о нарушении РФ морского права

Министерство иностранных дел 19 февраля представит Меморандум в рамках арбитражного производства против России, инициированного Украиной из-за нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Первый меморандум пошел. Точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин.

12 мая 2017 года в Гааге прошли организационные слушания по арбитражному иску Украины против России по поводу нарушения морского права.

В промежуточном решении суда на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге было сказано, что у Украины есть время до 19 февраля 2018 года на подготовку меморандума с фактами по иску против РФ, который Киев подал в арбитраж ООН за нарушение россиянами Конвенции Организации по морскому праву.