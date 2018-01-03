МИД предостерегает украинцев от путешествий в Египет

В связи с введением в Египте чрезвычайного положения Министерство иностанных дел Украины рекомендует украинцам пересмотреть свои планы относительно посещения Египта.

Как сообщили в пресс-службе МИД, предостережения вызваны "существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "ИГИЛ", которые все чаще направляют террористические акты против мирных граждан, учитывая их религиозную принадлежность".

МИД просит, если это возможно, отказаться от посещения Египта, в том числе с туристической целью. Для тех граждан, которые уже находятся в стране, рекомендуют избегать пребывания на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил.

Кроме того, в случае пребывания на курортах Египта рекомендуют воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

Напомним, власти Египта в очередной раз продлили действие режима чрезвычайного положения в стране.