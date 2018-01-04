МИД советует украинцам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание на систематические провокации российской ФСБ против украинцев. Поэтому советует воздержаться от поездок в РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице Департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Путешествие украинцев в России - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и мучить родных?!..", - говорится в сообщении.

В МИД также напомнили о незаконном задержании в Москве участника АТО Олега Непогоды, который ехал проведать родственников.

"ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессора являются крайне опасными", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Москве участника АТО Олега Непогоды, который в конце декабря поехал к сестре в Саратов. Задержания украинца подтвердили в СБУ. Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве. Позже в прессе появилось сообщение, что задержанный в Москве участник АТО якобы вернулся в Украину. Его привезли на вокзал, вернули вещи и документы. После чего он вернулся домой.