МИД Украины представил в ООН статистику милитаризации Крыма в 2014-2018 годах

Министерство иностранных дел Украины представило в ООН статистику милитаризации Россией аннексированного Крыма в 2014-2018 годах. Об этом сообщает Укрінформ, который публикует соответствующую инфографику.

"Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го, зенитно-ракетных комплексов - до 16-ти, количество подводных лодок - до семи. Более того, в Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие. Не только в расконсервированном в 2016 году объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях", - сообщает информагентство.

В январе этого года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". В сентябре такие же комплексы разместили и в Евпатории.

26 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее, сказал, что "превращение Россией аннексированного Крыма в военную базу угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона". Кроме того, Порошенко рассказал, что Кремль намерен "оккупировать" Азовское море и напомнил о "незаконном строительстве" Керченского моста.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.