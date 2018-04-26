МИД Украины требует от РФ немедленного освобождения политзаключенного Балуха

Немедленного освобождения украинского активиста Владимира Балуха, который удерживается Россией в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя, требует Министерство иностранных дел Украины (МИД). Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter. "Требуем от РФ допустить к политзаключенному Владимиру Балуху, который голодает с 18.03, украинских врачей. Требуем его немедленного освобождения", - сообщила Беца.

В МИД заявили, что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя. Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать в оказании медицинской помощи осужденному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху. Отметим, политзаключенный продолжает голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

