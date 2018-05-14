Мингарелли надеется, что ЕС летом завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что Европейский Союз завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины в течение лета 2018 года.

"ЕС не забыл об Украине. Сейчас мы готовим новый пакет макрофинансовой помощи в EUR1 млрд. Мы надеемся, что он будет утвержден соответствующими институциями ЕС в течение лета", - сказал он на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией в Киеве в понедельник.

По его словам, на данный момент точно неизвестно какие условия в нем будут, однако он точно будет находиться во взаимодействии с программой МВФ.